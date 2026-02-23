Le pagelle Sorokas ha una marcia in più

Sorokas ha impressionato durante la partita grazie alla sua energia e alla capacità di cambiare ritmo. La sua performance ha portato un vantaggio significativo alla squadra, grazie a una serie di canestri decisivi. Sarto, invece, ha dimostrato grande versatilità realizzando punti da diverse posizioni e contribuendo anche in difesa. La partita ha mostrato come l’impegno individuale possa influenzare il risultato finale e ha tenuto alta l’attenzione dei tifosi.

Sarto 7 (in 32’ 34 da due, 36 da tre, 11 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse). Si prende subito il proscenio a suon di triple, poi si fa piccolo col resto della squadra e infine ammazza Rieti nel terzo quarto. Anumba 5,5 (in 25’ 14 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Nel gioco delle sportellate è un fuoriclasse, ma pecca di precisione dal campo. Della Rosa 6 (in 13’ 03 da tre, 22 ai liberi). Lascia il campo al 17’ come una dannazione senza fine per una squadra che non fa che contare i danni da inizio stagione. Fino a quel momento prova a creare qualche spaziatura e a fiondare dalla lunga, ma è una serata sfortunatissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Primavera 1, pagelle Milan-Napoli 2-1: Scotti mattatore degli azzurri. Borsani ha una marcia in piùNella partita di Primavera 1 tra Milan e Napoli, il portiere Scotti si è distinto come protagonista, parando diversi tiri e mantenendo la squadra azzurra in partita.

