Le pagelle | Sal Da Vinci vetusto neomelodico voto 4; Pausini in una serata troppo affollata fa il suo 6,5

Sal Da Vinci riceve un voto di 4 perché la sua performance nel festival ha deluso le aspettative, con una voce stanca e un'esibizione poco coinvolgente. La causa principale è la poca energia trasmessa sul palco, che ha reso difficile coinvolgere il pubblico. In una serata molto affollata, anche Laura Pausini si fa notare, ottenendo un 6,5 grazie a una presenza sicura e a un brano che ha comunque incontrato qualche entusiasmo.

E quando pensavamo di esserci liberati dai tormentoni latin ecco un pezzo da trenino alimentato da merengue e reggaeton. Fateci scendere. Un po' Caracas, un po' Napoli. Un po' tarantella, un po' reggaeton. Un po' troppo. Il rap oltre il triangolo maledetto bitch street money. William è dentro a quello che canta, emozioni, empatia, ricerca di identità personale e collettiva. «Il meglio di me» non è forse il meglio che ha fatto in carriera. Rimane nel solco di una ballad classica che nonostante la sua voce decolli non riesce ad atterrare nel cuore di chi l'ascolta. «Una ragazza, una chitarra, una tempesta».

Sal Da Vinci: «Neomelodico sì, ma senza razzismo»Sal Da Vinci ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston dopo 17 anni, portando in gara la canzone “Per sempre sì”.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci sfida i pregiudizi con un inno neomelodicoSal Da Vinci porta il suo stile neomelodico a Sanremo 2026, sfidando i pregiudizi sulla musica partenopea.

