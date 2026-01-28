Oggi Francesco Camarda si sottopone a un intervento alla spalla destra. Il giovane attaccante del Milan, in prestito al Lecce, ha accusato un infortunio a inizio gennaio durante la partita contro la Roma e ora dovrà operarsi. Resterà in prestito al club giallorosso anche dopo l’intervento.

Lo scorso 6 gennaio, allo stadio 'Via del Mare', in occasione di Lecce-Roma 0-2, l'attaccante Francesco Camarda ha riportato un serio infortunio alla spalla destra che, di fatto, lo ha messo fuori causa in queste settimane. Nella giornata odierna, il giovane centravanti, classe 2008, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere tale problematica. Si presume che dovrà stare fermo almeno tre mesi e che potrà rientrare in campo, pertanto, soltanto nel finale di stagione. Con quale maglia? La situazione di Camarda è chiara: il cartellino è di proprietà del Milan che, la scorsa estate, lo ha ceduto al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al Lecce

Camarda, infortunio alla spalla, sta affrontando un percorso di recupero che richiede attenzione medica e pianificazione strategica.

Oggi sono stati comunicati i risultati degli esami di Francesco Camarda, che ha subito una contusione alla spalla.

