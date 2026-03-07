L’Azerbaigian risponde all’Iran e ridisegna le sue leve energetiche

L’Azerbaigian ha annunciato di aver mobilitato le forze armate dopo che droni iraniani hanno attaccato l’aeroporto di Nakhichevan, l’exclave azera che confina con Turchia, Iran e Armenia. La decisione è stata presa in risposta all’incidente avvenuto giovedì mattina intorno alle nove ora italiana. L’attacco ha coinvolto un’area strategica e ha portato a una risposta immediata da parte di Baku.

Yerevan. Ilham Aliyev, il presidente dell’Azerbaigian, ha mobilitato l’esercito a seguito dell’attacco di droni iraniani contro l’aeroporto di Nakhichevan, l’exclave azera che confina con Turchia, Iran e Armenia, avvenuto giovedì intorno alle nove del mattino italiane. Quattro persone sono rimaste ferite. Video dell’agenzia di stampa statale azera confermano che i resti di un drone sono caduti nel vicino villaggio di Shakarabad, a meno di dieci chilometri dal confine con l’Iran. “Le nostre forze armate sono state poste al massimo livello di preparazione al combattimento e sono pronte a svolgere qualsiasi operazione necessaria”, ha affermato Aliyev durante la riunione del consiglio di sicurezza azero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

