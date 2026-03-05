Azerbaigian attacco con droni su aeroporto Nakhchivan | Baku accusa l’Iran

L'aeroporto di Nakhchivan, enclave azera tra Iran, Armenia e Turchia, è stato colpito da droni iraniani. Baku ha accusato Teheran di aver condotto l’attacco, che ha coinvolto alcuni droni che hanno raggiunto la struttura. Non sono stati riportati danni o vittime, ma l’incidente ha sollevato tensioni tra Azerbaigian e Iran.

Alcuni droni iraniani avrebbero colpito l'aeroporto di Nakhchivan, exclave dell'Azerbaigian tra Iran, Armenia e Turchia. Unvelivolo senza pilota avrebbe centrato uno dei terminal mentre altri sarebbero caduti in diverse aree della città. Un drone si sarebbe inoltre schiantato anche nei pressi di una scuola. Il ministero degli Esteri azero ha accusato direttamente Teheran dell'attacco. Nell'attacco risultano due civili feriti. L'Iran non ha ammesso di aver preso di mira l'Azerbaigian, ma i suoi attacchi si sono diffusi in modo irregolare con il proseguire della guerra che ha coinvolto paesi della regione e oltre.