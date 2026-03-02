L’Iran ha colpito diverse infrastrutture energetiche, concentrandosi su impianti petroliferi e reti di distribuzione. La strategia ricorda quella adottata dalla Russia in Ucraina, dove si mira a danneggiare le risorse energetiche per indebolire il nemico. Le operazioni iraniane si inseriscono in un quadro di azioni mirate a compromettere le capacità di approvvigionamento e produzione dei Paesi del Golfo.

Le infrastrutture energetiche sono gli obiettivi preferiti dell’esercito iraniano: una tattica di guerra molto simile a quella della Russia, che tende arrivare gli ucraini delle tecnologie di base per metterli in ginocchio. A Doha, solo oggi, due droni della Repubblica islamica hanno colpito una centrale elettrica in Qatar e un’altra installazione energetica. A darne notizia è stato il ministero della difesa di Doha, al terzo giorno di attacchi di Teheran contro i Paesi del Golfo. Secondo le informazioni rilasciate, un attacco ha danneggiato una cisterna d’acqua della centrale elettrica di Mesajeed, a sud della capitale, e un’infrastruttura energetica a Ras Laffan, sulla costa nord del Paese, nel principale sito di produzione di gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran e la tattica russa contro i Paesi del golfo: colpire le infrastrutture energetiche e petrolifere

