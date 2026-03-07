L’avvocata accoltellata sul bus 132 Non ci credo perché è successo?

Una donna è stata accoltellata durante un viaggio su un autobus di Napoli. L’episodio è avvenuto sul bus 132, in pieno giorno, coinvolgendo un passeggero che ha aggredito l’avvocata. La vittima è stata soccorsa dai presenti e trasportata in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.

Una violenza improvvisa e inspiegabile ha sconvolto Napoli. Una giovane avvocatessa di 32 anni è stata aggredita e accoltellata a bordo di un autobus dell'Anm nel quartiere Arenella. A ricostruire la drammatica vicenda è Repubblica Napoli, che racconta i quindici minuti di terrore vissuti dalla penalista Alessia Viola, rimasta ferita mentre si trovava su un bus della linea 132. Come riporta Repubblica Napoli, l'aggressione è avvenuta giovedì sera in via Simone Martini. La giovane professionista è stata colpita con diversi fendenti al torace, al volto e di striscio anche al collo da Antonio Meglio, 39 anni, originario di Pianura e incensurato.

Vomero, sangue e panico sul bus. Avvocata accoltellata da uno sconosciuto. Lui, fermato, urla il nome di Gratteri

Donna sale sul bus di città e finisce accoltellata. La reazione della folla

