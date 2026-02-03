Il mondo del lavoro a Piacenza? Più partecipazione il 30% degli occupati è nato all’estero

A Piacenza si vede un aumento di persone che lavorano. Il numero di occupati cresce e ora il 30% di chi lavora è nato all’estero. Più lavoratori, più attività in città.

Più persone attive, maggiore occupazione e una quota del 30% di nati all’estero tra lavoratori e lavoratrici di Piacenza. Emerge dall’analisi dedicata a dinamiche e aspetti strutturali di offerta e domanda del mercato del lavoro locale, dal periodo pre-Covid a oggi.A presentare la relazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Lavoro

Secondo recenti dati, il 44% degli italiani desidera cambiare lavoro, con particolare attenzione dei giovani verso opportunità all’estero.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piacenza Lavoro

Argomenti discussi: Intelligenza artificiale, come implementarla nel mondo del lavoro; Venerdì 30 a Oristano la Conferenza Regionale Dalla formazione all’occupazione: politiche attive per il lavoro che cambia; Quali sono i profili e competenze decisive nel nuovo mondo del lavoro?; Orientarsi nel mondo del lavoro: a Padova studenti e imprenditori a confronto.

123RF Il divario di genere pesa ancora sul mondo del lavoro italianoIl report Sviluppo Lavoro evidenzia il ruolo della laurea per l’impiego femminile. Restano però criticità su gender pay gap e coinvolgimento ... quifinanza.it

Il mondo del lavoro nel 2026: IWG svela i 10 trend globali che plasmeranno gli uffici del futuroDall'intelligenza artificiale come co-pilota alla crescita delle città dei 15 minuti, tecnologia, talento e fiducia ridefiniranno il posto di lavoro su scala internazionale. giornaledellepmi.it

#parma #piacenza #CentroStorico #fidenza #degrado #Remigrazione Movimento Il Mondo al Contrario Team Vannacci Fidenza Emilio Lepido - facebook.com facebook

Con @Davide, autore di “La correzione del mondo” @Einaudieditore si affrontano le forme del dibattito pubblico contemporaneo, ormai dominato dai social media. L’intervista si è svolta nell’ambito di “Traiettorie. Scuola di lettura del Presente”: x.com