Laura Pirovano in corsa per la Coppa del Mondo di discesa | la classifica a due gare traguardo

Laura Pirovano si sta contendendo la vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con la classifica ancora aperta a due gare dalla fine. La stagione sta per concludersi, lasciando poche possibilità alle atlete di cambiare la posizione in classifica. Le ultime due manche sono in programma nelle discipline di discesa e slalom speciale. La competizione si avvia alla conclusione con poche differenze di punti tra le prime classifiche.

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile si avvia verso il suo epilogo con soltanto due manche ancora da disputare in ciascuna delle specialità. La sfida per la conquista della classifica generale si intensifica, mentre le ultime gare si svolgono in un clima di grande attesa e competizione. La discesa libera, una delle discipline più spettacolari e decisive, propone domani, in Val di Fassa, una tappa cruciale che potrebbe rivoluzionare le posizioni di vertice. Al momento, la leader della classifica di specialità è la statunitense Lindsey Vonn, che occupa il primo posto con **400 punti**. Nonostante ciò, un infortunio recentemente subito riduce le sue possibilità di mantenere lo scettro, poiché la distanza con le inseguitrici si riduce sensibilmente.