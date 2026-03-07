Laura Pirovano trionfa ancora in Val di Fassa | vince un'altra discesa stavolta per un centesimo

Laura Pirovano ha vinto un'altra discesa in Val di Fassa, arrivando davanti a tutti per un solo centesimo. Questa vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo in due giorni, entrambi in discesa libera. La sciatrice non aveva mai conquistato un podio in Coppa del Mondo prima di questa serie di risultati. Ha commentato di aver pareggiato i conti con la sfortuna accumulata in passato.

Laura Pirovano non era mai riuscita a vincere in Coppa del Mondo, in due giorni ha ottenuto due successi consecutivi, entrambi in discesa libera in Val di Fassa: "Ho pareggiato i conti con la sfortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Laura Pirovano vince discesa Val di Fassa per un centesimo, Goggia lontanaLaura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci.

Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci.

Altri aggiornamenti su Laura Pirovano.

Temi più discussi: Val di Fassa: Laura Pirovano trionfa nella discesa e si regala il primo podio in Coppa del Mondo; Sci: Pirovano trionfa sulla pista di casa, ora in corsa per la Coppa di discesa; Laura Pirovano, prima vittoria: Oggi è stato perfetto, devo ancora realizzarlo. VIDEO; Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo.

LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa!Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di Fassa. Un fine settimana semplicemente incredibile ... oasport.it

Pazzesca Laura Pirovano: altra vittoria per un solo centesimo, ora è leader della CdM di discesa!Nel giro di ventiquattr'ore sono cambiate in modo incredibile le prospettive della 28enne di Spiazzo, ora a un passo dalla clamorosa impresa. sportal.it

ANCORA LAURA PIROVANO!! Dopo la vittoria di ieri si ripete e vince la seconda discesa di Passo San Pellegrino. Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/47wrfw7j #wearefisi #fisinews #scialpino - facebook.com facebook

LAURA NON VUOLE FERMARSIIIIIII Continua il weekend magico di Laura Pirovano, che in meno di 24 ore passa dal tabù del podio alla doppietta nella discesa di casa in Val di Fassa. Decisivo un altro centesimo, stavolta su Cornelia Hütter La 28enn x.com