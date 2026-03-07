Laura Pirovano, 28 anni di Spiazzo, atleta delle Fiamme Gialle, ha conquistato due vittorie consecutive in discesa libera nelle ultime due giornate di Coppa del Mondo. Dopo un periodo di sfortuna, la finanziera ha dichiarato di aver pareggiato i conti con le avversità grazie alla sua costanza. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

La Val di Fassa è d’oro, l’italiana ha vinto due discese in due giorni. Ora l’obiettivo ha i contorni netti della Coppa di specialità, la libera. Missione possibile, certo. Per un traguardo che soltanto qualche giorno fa rientrava nelle ipotesi del sogno. Venerdì è arrivata la prima vittoria della carriera, sabato il bis. Con i successi, è arrivata anche la consapevolezza. «Sono fiera di quello che ho dimostrato», ha detto Pirovano, «In passato ho sempre parlato della sfortuna che ho avuto, in questi due giorni direi che ho pareggiato i conti». Il destino ogni tanto elargisce una carezza che non ci aspettavamo. «È tutto incredibile», continua Pirovano, «surreale e troppo bello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Pirovano due vittorie in due giorni in discesa libera: «Ho pareggiato i conti con la sfortuna. La mia costanza sta pagando»

LAURA AL COMANDO!!! Quando manca una sola gara al termine della Coppa del Mondo di Discesa Libera, Laura Pirovano comanda la classifica generale con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e, con Kira Weidle-Winkelmann e la Huetter, saranno le un - facebook.com facebook

LAURA PIROVANO L’HA FATTO ANCORA! L'azzurra, che non era mai salita sul podio nel massimo circuito, fa doppietta in due giorni consecutivi. Dopo aver battuto per un centesimo Emma Aicher nella giornata di venerdì 6 marzo, è arrivato un altro succ x.com