Serie D fissata la data del recupero | Enna-Athletic Palermo il 7 marzo

Il match tra Enna e Athletic Palermo, originariamente rinviato, si svolgerà il 7 marzo alle 14. La decisione arriva dal dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, che ha confermato la nuova data del recupero. La partita si terrà allo stadio Comunale di Enna, dopo settimane di attesa dei tifosi di entrambe le squadre. Questa scelta permette di completare il calendario di Serie D senza ulteriori rinvii. Le due formazioni si preparano per questa sfida cruciale in vista della fine del campionato.

Il match, inizialmente in programma domenica scorsa al Generale Gaeta, era stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo Il dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che la partita Enna-Athletic Palermo si giocherà sabato 7 marzo alle 14.30. Il match, inizialmente in programma domenica scorsa al Generale Gaeta, era stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo. Le forti piogge che si sono abbattute su Enna avevano infatti reso il manto erboso inadatto allo svolgimento della gara. Il rinvio ha creato una situazione interessante in classifica: grazie anche agli stop di domenica scorsa di Reggina e Igea Virtus, l’Athletic Palermo si trova virtualmente in testa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

