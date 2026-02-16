Girone infuocato l' Athletic vede la C e fa partire la volata finale | virtualmente primo se vince il recupero
L'Athletic ha vinto la partita e ora sogna la promozione: se conquista i tre punti nel recupero, diventa virtualmente prima in classifica. La corsa si infiamma, con cinque squadre che si contendono il primo posto a poche giornate dalla fine, creando un finale di campionato incerto e appassionante.
Dieci giornate al termine della stagione, cinque squadre racchiuse in due punti, una lotta pazzesca per agguantare l'unica poltrona che vale la promozione diretta in C. Benvenuti nel girone I del campionato di Serie D. Nel rush finale si è iscritto di diritto anche l'Athletic Club Palermo. La classifica è questa: Igea Virtus a comandare con 46 punti insieme al Savoia, poi Nissa al terzo posto con 45 lunghezze; quindi Reggina e Athletic a quota 44. Ma attenzione, perché i palermitani hanno una partita in meno. La sfida con l'Enna è stata infatti rinviata a data da destinarsi: la gara del Generale Gaeta, che era in programma ieri alle 14.🔗 Leggi su Palermotoday.it
