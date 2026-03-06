Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni | lutto a Quadrelle Avellino

Il vicesindaco di Quadrelle, Pietro Picariello, è morto a 38 anni a causa di un infarto. Oltre a ricoprire il ruolo di amministratore locale, era anche un agente di Polizia Penitenziaria. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal sindaco del paese. La sua morte ha suscitato dolore tra i cittadini e le persone che lo conoscevano.

Il giovane, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto. Pietro Picariello, vicensindaco di Quadrelle e Agente a Bellizzi Irpino lascia moglie e figlio