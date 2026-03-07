Addio a Pietro Picariello lutto profondo nel Corpo della Polizia Penitenziaria di Avellino

Oggi ad Avellino si sono tenuti i funerali di un assistente della Polizia Penitenziaria, morto improvvisamente nei giorni scorsi. La cerimonia si è svolta presso la Casa Circondariale della città, alla presenza di colleghi e familiari. La scomparsa ha causato un profondo dolore all’interno del corpo di polizia, che ha espresso il cordoglio per la perdita.

AVELLINO – 7 marzo 2026, Si sono svolti oggi i funerali di Pietro Picariello, assistente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Colleghi, amici e familiari si sono riuniti per dargli l'ultimo saluto, in una cerimonia segnata dal dolore e dalla commozione di quanti lo hanno conosciuto e hanno lavorato al suo fianco. Picariello lascia la moglie e un figlio, Giuseppe, di soli sette mesi. A rendere omaggio alla sua figura è stato Raffaele Troise, responsabile della Segreteria UIL FP Polizia Penitenziaria di Avellino, che lo ha ricordato con parole nette e misurate: «Pietro era una persona piena di vita, sempre presente per i colleghi e profondamente legato alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)Il giovane, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto.

Lutto a Quadrelle: scompare il vicesindaco Pietro Picariello, rinviata l’assemblea OSAPP al carcere di AvellinoQuadrelle (AV), 6 marzo 2026 — È morto improvvisamente Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco di Quadrelle e agente della Polizia Penitenziaria in...

Una raccolta di contenuti su Pietro Picariello.

Temi più discussi: Avellino, muore a 38 anni agente penitenziario: era vicesindaco di Quadrelle; Lutto a Quadrelle: scompare il vicesindaco Pietro Picariello, rinviata l’assemblea OSAPP al carcere di Avellino; Lutto a Quadrelle per al morte del vicesindaco Pietro Picariello; Morte Pietro Picariello, SAPPE: Vicinanza e affetto alla famiglia e ai colleghi.

Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)Un lutto improvviso e prematuro ha sconvolto la comunità di Quadrelle, piccola cittadina della provincia di Avellino: il vicesindaco Pietro Picariello è morto nella notte, a soli 38 anni. Stando a qua ... fanpage.it

Morto Pietro Picariello, lutto a Quadrelle: il vicesindaco ci lascia a 38 anniUna notizia terribile: è confermata la morte improvvisa di Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco e agente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Avellino. La notizia è giunta me ... alphabetcity.it

Dolore a Quadrelle, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Pietro Picariello, vicesindaco e agente di polizia penitenziaria morto all’età di 38 anni, a seguito di un infarto fulminante. “Con immensa tristezza e un profondo senso di perdita, deside - facebook.com facebook