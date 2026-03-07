Laporta | Con il Real Madrid è sempre così Quando sono in difficoltà o ricevono aiuti arbitrali o succede qualcosa

Il presidente del Barcellona ha commentato il gol segnato da Valverde al 94° minuto durante la partita contro il Celta Vigo, che ha visto il Real Madrid protagonista. Ha dichiarato che con il Real Madrid le cose vanno sempre così, spesso in momenti difficili, quando ci sono aiuti arbitrali o altri eventi che favoriscono la squadra avversaria.

Il presidente blaugrana si riferisce al gol di Valverde al 94esimo contro il Celta Vigo: "Quel gol avrebbe dovuto essere annullato per un fallo precedente" Mg Barcellona (Spagna) 12032024 - Champions League Barcellona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Joan Laporta Il gol segnato da Valverde del Real Madrid al 94' nel match contro il Celta Vigo non è proprio andato giù a Laporta, presidente del Barcellona, che non ha usato giri di parole per commentarlo. “Hanno avuto fortuna, ma quel gol avrebbe dovuto essere annullato per un fallo precedente. A noi ci avrebbero fischiato fallo, ce n’è già stato uno ad Anoeta (si riferisce al match del 18 gennaio contro la Real Sociedad perso per 2 a 1 e segnato da diverse controversie arbitrali, ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Laporta: “Con il Real Madrid è sempre così. Quando sono in difficoltà, o ricevono aiuti arbitrali o succede qualcosa” Real Madrid attaccato da Sport, che bordata! «Il Barcellona vince con meriti propri, loro da anni con rigori a favori e designazioni arbitrali sospette…»Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:... Real Madrid attaccato da Sport, che bordata! «Il Barcellona vince con meriti propri, loro da anni con rigori a favore e designazioni arbitrali sospette…»Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:... Contenuti e approfondimenti su Real Madrid. Temi più discussi: Il Real Madrid vuole far punire il Barcellona per il caso Negreira: l'incredibile piano di Florentino Perez; From Real Madrid alliance to UEFA fold, Barça’s shifting role in European football; Real Madrid, i convocati per la sfida col Celta: 10 assenze pesanti, in lista ben 7 canterani; Yamal dà spettacolo | tripletta al Villarreal e Barça a +4 sul Real Madrid. Laporta punge il Real: I giocatori simulano sempre in area, poi la tv ufficiale si lamentaJoan Laporta non ha digerito quanto accaduto domenica scorsa al Bernabéu, durante la vittoria del Real Madrid sul Rayo Vallecano con il gol in extremis su rigore di Mbappé. L’attuale presidente del ... tuttomercatoweb.com Barcelona, Laporta Real Madrid should not complain about the refereeingBARCELONA (SPAIN) (ITALPRESS) – Joan Laporta spoke again just minutes before the match against Levante, addressing the media at the stands set up around the stadium for the signature collection linked ... italpress.com Il calciatore del Real Madrid e l'attrice di Élite protagonisti del nuovo gossip che infiamma i social tra Madrid e Parigi - facebook.com facebook Voci sul Real Madrid Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente" x.com