Il quotidiano Sport attacca duramente il Real Madrid, accusando il Barcellona di vincere meritatamente e puntando il dito contro gli arbitri. Nel mirino, anche, le presunte designazioni arbitrarie favorevoli ai blaugrana negli anni. La polemica si riaccende nel mondo del calcio spagnolo, con il Real Madrid che non ha ancora commentato ufficialmente.

Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà Mateta, Glasner esce allo scoperto: «Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio» Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista. Cosa succede Totti può davvero tornare alla Roma? Quale ruolo andrebbe ad occupare il Capitano nella dirigenza giallorossa Lazio, la protesta continua! Olimpico deserto anche contro l’Atalanta, la decisione degli Ultras spiegata attraverso questa nota Morto Cesare Castellotti: lutto nel giornalismo, è scomparso a 86 anni il volto torinese di 90° Minuto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid attaccato da Sport, che bordata! «Il Barcellona vince con meriti propri, loro da anni con rigori a favore e designazioni arbitrali sospette…»

Approfondimenti su Real Madrid vs Barcellona

Il quotidiano Sport ha lanciato un attacco diretto al Real Madrid, criticando duramente il comportamento degli arbitri e il modo in cui il Barcellona vince le partite.

La squadra spagnola rischia di uscire ai play-off di Champions League dopo una brutta rimonta del Benfica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il BARCELLONA - REAL MADRID più FOLLE del secolo

Ultime notizie su Real Madrid vs Barcellona

Argomenti discussi: Laporta punge il Real: I giocatori simulano sempre in area, poi la tv ufficiale si lamenta; Borussia Dortmund-Inter 0-2: risultato finale e highlights.

Il Real Madrid stritola l'Olimpia Milano nelle sue spire mortali: +29Non c'è partita alla Movistar Arena: il Real Madrid è più alto, più grosso, più sveglio in una aprola sola strabordante contro una Olimpia mai in gara per ... pianetabasket.com

La storica numero 10 del Real Madrid: da Modric a MbappéLuka Modri?, con il suo trasferimento al Milan, ha lasciato libera la maglia numero 10. A fine luglio è stata riassegnata dai Blancos a Kylian Mbappé, realizzando il sogno del giocarore di indos?sare ... tuttomercatoweb.com

Crescere, nel calcio, non è mai un percorso ordinato. È un urto continuo con le aspettative. A diciott’anni il Real Madrid non è una maglia: è un esame. Ti guarda, ti pesa addosso, non aspetta. Endrick lì ha conosciuto il silenzio dei minuti che non arrivano, lo s facebook

MASCHERE DA 30MILA EURO PER I GIOCATORI DEL REAL MADRID In questi giorni sono circolate le immagini dei giocatori del Real Madrid che si allenano con delle maschere speciali. Si tratta di un metodo molto particolare, condotto dal punto di riferime x.com