Mattarella | Volgarità e imbecillità da sempre manifestazioni di razzismo e antisemitismo – Il video

L'intervento di Mattarella sottolinea l'importanza di ricordare le testimonianze contro il razzismo e l'antisemitismo. La memoria storica e il rifiuto di ogni forma di violenza sono pilastri fondamentali per una società più consapevole e rispettosa. La riflessione si rivolge a rafforzare i valori di tolleranza e rispetto, evidenziando il ruolo delle testimonianze nel combattere l'odio e promuovere la pace.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Alla senatrice "Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell'odio, della vendetta, della violenza. Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l'affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità. Volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della Memoria.🔗 Leggi su Open.online

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a Liliana Segre, condannando gli attacchi caratterizzati da volgarità e imbecillità.

Durante il Giorno della memoria, le celebrazioni assumono un tono più riflessivo e solenne.

Mattarella: Volgarità e imbecillità da sempre manifestazioni di razzismo e antisemitismo

Mattarella: Volgarità e imbecillità da sempre manifestazioni di razzismo e antisemitismo

