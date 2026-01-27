Giorno Memoria Mattarella | Ue sia rigorosa contro razzismo e antisemitismo

La Giornata della Memoria è un’occasione per riflettere sull’importanza di contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo. Il Presidente Mattarella sottolinea la necessità che l’Unione Europea adotti misure rigorose contro questi fenomeni, che rappresentano reati e minacciano i valori fondamentali di rispetto e tolleranza nelle società moderne.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Volgarità e imbecillità” caratterizzano “da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale per la celebrazione del Giorno della memoria. “Volgarità e imbecillità che non ne riducono la gravità: il loro riproporsi e diffondersi è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l’Unione Europea” ha chiesto Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo.

Il sottosegretario Scalfarotto ha espresso l’auspicio che il disegno di legge contro l’antisemitismo, attualmente in discussione al Senato, venga approvato entro il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria.

