Anno giudiziario femminicidi | a Napoli raddoppiati in un anno

A Napoli, i casi di femminicidio sono raddoppiati in un anno. Durante l’udienza in tribunale, i magistrati hanno confermato che la violenza di genere rimane un problema urgente. Le vittime sono diventate sempre più giovani e anche gli autori sono più giovani rispetto al passato. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che chiedono interventi più severi e interventi mirati per fermare questa escalation.

“La violenza di genere è ancora una priorità su tutto il territorio. Il quadro è allarmante non solo sul piano quantitativo ma anche per l’abbassamento dell’età delle vittime e degli autori”. Così il procuratore generale Aldo Policastro nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli, riguardo ai reati contro le donne. I dati dell’ultimo anno parlano chiaro: oltre 9.109 procedimenti in materia di violenza di genere (maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale) iscritti nel distretto e 10 femminicidi, “il doppio rispetto al 2024”, rileva il procuratore.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Napoli Femminicidi Anno giudiziario, il focus su Bergamo: sei omicidi in un anno, cresce l’allarme sicurezza L’anno giudiziario a Bergamo mette in evidenza un aumento dei reati e delle emergenze. Anno giudiziario a Napoli, Covelli: «Abbattuti gli arretrati, ma aumenta la violenza» A Napoli si apre l’Anno giudiziario e il procuratore Covelli fa il punto sulla situazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Femminicidi Argomenti discussi: Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; L’allarme dei magistrati, cresce la violenza giovanile; Cassazione, Nordio: Blasfemo dire che la riforma mina l’indipendenza della magistratura; Inaugurazione dell’anno giudiziario alla Cassazione: appello all’indipendenza della magistratura. Anno giudiziario, femminicidi: a Napoli raddoppiati in un annoLa violenza di genere è ancora una priorità su tutto il territorio. Il quadro è allarmante non solo sul piano quantitativo ma anche per l’abbassamento dell’età delle vittime e degli autori. Così il ... ildenaro.it Allarme giustizia in Basilicata: PNRR a rischio, violenza sessuale +56%Inaugurato l'anno giudiziario 2026 a Potenza. La presidente della Corte d'Appello, Reillo: Stabilizzare il personale o uffici verso il collasso. Il procuratore generale Basentini conferma presenza m ... rainews.it Napoli resta una città complessa, "effervescente, nel bene e nel male". È da questa riflessione che parte il procuratore capo Nicola Gratteri, intervenuto a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto partenopeo. Una realtà in cui - facebook.com facebook Nordio: "La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. Non è fatta per punire la magistratura né per rafforzare il governo", il ministro della Giustizia replica alle critiche durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.