Inaugurazione anno giudiziario del Tar Battaglia | Sinergie per l’affermazione del valore della legalità

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario al Tar si è tenuta con Battaglia che ha sottolineato l'importanza di collaborazioni più strette tra giudici e avvocati. Durante l'evento, sono stati discussi i principali progetti per migliorare l’efficienza dei processi e rafforzare la tutela dei diritti. La giornata ha visto anche la partecipazione di funzionari e rappresentanti istituzionali, pronti a confrontarsi sulle sfide future del sistema giudiziario.

Il sindaco facente funzioni presente all'inaugurazione, si unisce alla presidente Criscenti per ricordare il consigliere Siracusa, il presidente Ravalli e l'avvocato De Tommasi recentemente scomparsi "L'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un'ulteriore occasione per esprimere gratitudine nei confronti di chi quotidianamente opera in ambito giudiziario a garanzia della legalità sul territorio. Gli organi della giustizia amministrativa sono, in particolare, un punto di riferimento imprescindibile per chi è chiamato a rappresentare le istituzioni dello Stato in ogni articolazione territoriale".