lancia una busta nel parco ma i poliziotti lo scoprono preso pusher della stazione

Ancora spaccio alla stazione ferroviaria. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni, di nazionalità marocchina e irregolare sul territorio, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio e cessione di hashish. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di domenica nei pressi dei giardini pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria di Monza, area da tempo oggetto di attenzione per le attività di spaccio. Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra l’uomo e un giovane acquirente; immediatamente intervenuti, gli agenti hanno accertato la cessione di una dose di 1,8 grammi di hashish per 10 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

