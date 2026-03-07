L’agricoltura in Campania è donna | la testimonianza di Marina Reale

In Campania, le imprese agricole guidate da donne sono numerose, con un totale di 22. Marina Reale racconta la sua esperienza nel settore. La regione si distingue per la presenza di molte aziende agricole condotte da donne. La testimonianza di Reale offre uno sguardo diretto sulla realtà di queste imprese. La situazione evidenzia come le donne siano protagoniste nel comparto agricolo campano.

La Campania è una delle regioni italiane con il maggior numero di imprese agricole a guida femminile, con 22.412 aziende che, sommate a quelle di Sicilia (25.107) e Puglia (23.987), porta il Sud Italia ad essere la forza motrice del Paese. Il ruolo delle donne nei campi è sempre più centrale. Secondo Coldiretti in Italia sono quasi 200 mila le imprenditrici agricole, pari a circa il 28% delle aziende del settore, una presenza che rende l'agricoltura uno dei comparti con la più alta partecipazione femminile. Le imprese guidate da donne sono spesso protagoniste di percorsi innovativi e multifunzionali, dalla vendita diretta all'agriturismo, dall'agricoltura sociale alla trasformazione dei prodotti.

