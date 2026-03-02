La Regione Campania cancella l'Ageac l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura

La Regione Campania ha deciso di eliminare l'Ageac, l'agenzia regionale responsabile dei pagamenti in agricoltura. La decisione è stata comunicata attraverso due righe inserite nel bilancio di previsione approvato da Palazzo Santa Lucia. L'Ageac, che ha avuto una storia complessa, non continuerà più a operare come entità autonoma. La notizia è stata resa pubblica con questa modifica nel documento finanziario regionale.

