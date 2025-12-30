Moggi applaude Spalletti | Ora la Juve entra in campo con il coltello fra i denti Poi dà un consiglio alla società in vista del futuro

Moggi commenta il momento della Juventus, evidenziando l'importanza di rafforzare la stabilità tecnica. Secondo l'ex dirigente, è fondamentale blindare Spalletti per responsabilizzare il gruppo e mantenere la continuità, elementi essenziali per affrontare al meglio le sfide future. La sua analisi sottolinea l'importanza di un progetto solido e di una leadership stabile per garantire il miglior rendimento della squadra.

Moggi analizza il momento della Juventus: serve blindare il tecnico per responsabilizzare il gruppo e dare continuità. La sua riflessione. L'analisi del momento vissuto dalla Vecchia Signora trova spazio sulle colonne di Libero attraverso l'editoriale dell'ex direttore generale, che ha voluto sottolineare l'importanza della continuità di risultati ottenuta dai bianconeri. Al centro della riflessione di Moggi c'è la recente vittoria in trasferta contro il Pisa: un 2-0 maturato non senza difficoltà, con il "fiatone" e un pizzico di buona sorte (i due pali colpiti dai toscani), ma che rappresenta il terzo successo consecutivo dopo quelli pesanti contro Bologna e Roma.

