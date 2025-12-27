Stradella ladri al supermercato chiuso per feste | entrano dal tetto aprono la cassaforte portano via anche le registrazioni

Stradella (Pavia), 27 dicembre 2025 - Una banda ben organizzata, che ha messo a segno un furto entrando dal tetto, tagliando la cassaforte con un flessibile e poi coprendo le proprie tracce manomettendo l'impianto di videosorveglianza. Il colpo è stato scoperto alla riapertura di oggi, sabato 27 dicembre, dopo che il supermercato Basko, in via Nazionale a Stradella, era rimasto chiuso per le festività sia il giorno di Natale che ieri. Solo questa mattina sono quindi stati chiamati sul posto i carabinieri, che hanno effettuato il consueto sopralluogo per furto con personale della Compagnia di Stradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

