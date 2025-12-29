La Virtus non trema a Trieste | Morgan e Alston Jr trascinano le Vu Nere al successo

La Virtus Olidata Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, grazie alle prestazioni di Morgan e Alston Jr. La squadra ha affrontato una partita intensa e combattuta, portando a casa i due punti dopo un confronto deciso negli ultimi minuti. Un risultato che conferma la determinazione e il carattere della formazione bolognese in questa fase della stagione.

La Virtus Olidata Bologna torna dalla trasferta di Trieste con due punti pesantissimi in tasca, al termine di una battaglia risolta solo nei secondi finali. In un match caratterizzato da strappi e contro-parziali, i bianconeri hanno saputo mantenere il sangue freddo quando i padroni di casa erano.

