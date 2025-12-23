Il WJ-700 punta al Medio Oriente | cosa c' è dietro al nuovo drone cinese

Il WJ-700, drone da combattimento cinese, sta attirando l’attenzione nel Medio Oriente, in particolare in Egitto. Recentemente, il Paese ha firmato un accordo per l’acquisto di dieci unità, segnando una significativa evoluzione nelle sue capacità di difesa. Questa scelta riflette le strategie di rafforzamento militare e le collaborazioni internazionali in atto nella regione.

L' Egitto ha recentemente firmato un accordo significativo con la Cina per l'acquisto di dieci droni da combattimento WJ-700, un investimento che segna un'importante svolta nelle capacità di difesa del Paese. Il contratto, che ammonta a circa 400 milioni di dollari, è stato concluso nel giugno del 2025 e prevede la consegna di droni avanzati in grado di svolgere missioni di attacco a lungo raggio. Questo drone, prodotto dalla China Aerospace Corporation, è progettato per operare a grandi altitudini, fino a 15.000 metri, ed è dotato di una lunga autonomia operativa, che può arrivare fino a 20 ore, permettendogli di eseguire missioni di sorveglianza e attacchi a lunga distanza.

