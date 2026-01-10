Non solo tempio della velocità ma anche polo innovativo | la nuova sfida dell’Autodromo di Monza

L’Autodromo di Monza si conferma non solo come simbolo di velocità, ma anche come centro di innovazione e sviluppo. Con i finanziamenti del Pdl 146 approvati dal consiglio regionale poco prima di Natale, la Brianza si prepara a investire risorse significative per potenziare e modernizzare questa storica struttura, contribuendo alla crescita economica e culturale del territorio.

