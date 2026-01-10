Non solo tempio della velocità ma anche polo innovativo | la nuova sfida dell’Autodromo di Monza

L’Autodromo di Monza si conferma non solo come simbolo di velocità, ma anche come centro di innovazione e sviluppo. Con i finanziamenti del Pdl 146 approvati dal consiglio regionale poco prima di Natale, la Brianza si prepara a investire risorse significative per potenziare e modernizzare questa storica struttura, contribuendo alla crescita economica e culturale del territorio.

Sono diversi i milioni destinati alla Brianza grazie al Pdl 146, l’ultimo bilancio approvato in consiglio regionale poco prima di Natale.Al centro di questi fondi c’è l’Autodromo nazionale di Monza grazie ad un ordine del giorno (Odg 1863) a prima firma della consigliera Martina Sassoli (Noi. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

