La storia dei due italiani aggrediti in Kenya mentre erano in vacanza | un tribunale condanna il tour operator a risarcirli

Due cittadini italiani sono stati vittima di un’aggressione durante una vacanza a Watamu, una località turistica sul mare del Kenya. Un tribunale ha stabilito che il tour operator deve risarcire i due italiani coinvolti nell’incidente. La vicenda ha avuto ripercussioni legali, portando alla condanna del tour operator per il danno subito dai viaggiatori.

La vacanza a Watamu, una delle località turistiche più rinomate sulle coste del Kenya, si è trasformata in un'esperienza da incubo per due viaggiatori italiani. Durante il soggiorno in un resort della zona, la coppia è stata aggredita da un gruppo armato che ha fatto irruzione nella struttura. Dopo un lungo contenzioso giudiziario, scrive Repubblica, la Corte d'Appello di Firenze ha condannato il tour operator, ritenuto responsabile della sicurezza del viaggio organizzato, a risarcire i due italiani. L'attacco risale alla notte tra il 3 e il 4 febbraio 2013, quando un commando composto da circa sette-otto persone entrò nella struttura armato di machete, mazze e armi da fuoco.