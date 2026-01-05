mattia cossettini morto in vacanza la famiglia denuncia ospedale e tour operator

A un anno dalla tragica scomparsa di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, la famiglia rinnova la richiesta di chiarimenti. Denuncia l'ospedale e il tour operator, evidenziando la necessità di accertare le cause e le eventuali responsabilità legate all’accaduto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica per fare luce su quanto accaduto durante la vacanza del giovane.

I legali dei genitori del piccolo morto in vacanza hanno avviato un'azione formale nei confronti dell'ospedale Medical Center di.

Mattia Cossettini morto a 9 anni per un malore in vacanza a Marsa Alam, il papà: «Mio figlio morto in barca ma la gita non è stata fermata». Le contestazioni e i punti neri - «Il nostro Mattia è morto un anno fa e da allora non c'è stata alcuna assunzione di responsabilità né alcun ... msn.com