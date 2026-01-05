Mattia Cossettini morto in vacanza la famiglia denuncia ospedale e tour operator
A un anno dalla tragica scomparsa di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, la famiglia rinnova la richiesta di chiarimenti. Denuncia l'ospedale e il tour operator, evidenziando la necessità di accertare le cause e le eventuali responsabilità legate all’accaduto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica per fare luce su quanto accaduto durante la vacanza del giovane.
A un anno dalla morte di Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, la famiglia torna a chiedere verità e responsabilità. I legali dei genitori del piccolo morto in vacanza hanno avviato un'azione formale nei confronti dell'ospedale Medical Center di. 🔗 Leggi su Today.it
Mattia Cossettini morto a 9 anni per un malore in vacanza a Marsa Alam, il papà: «Mio figlio morto in barca ma la gita non è stata fermata». Le contestazioni e i punti neri - «Il nostro Mattia è morto un anno fa e da allora non c'è stata alcuna assunzione di responsabilità né alcun ... msn.com
La famiglia di Mattia Cossettini presenta contestazioni formali all'Egitto - "Nessun passo avanti è stato fatto per adottare protocolli di emergenza efficaci" ... rainews.it
Morto a 9 anni in vacanza in Egitto: il ricordo di Matteo un anno dopo - La famiglia, il papà Marco Cossettini lavora per la Copan a Brescia, chiede che vengano rafforzati i prot ... giornaledibrescia.it
Mattia Cossettini morto in Egitto a 9 anni, la famiglia denuncia ospedale e tour operator x.com
Il ricordo di Mattia Cossettini, un anno dopo la tragedia a Marsa Alam La famiglia e le comunità di Tavagnacco e Tricesimo si fermano per ricordare Mattia Cossettini, di 9 anni, deceduto il 6 gennaio 2025 durante una vacanza a Marsa Alam. Il bambino si sentì - facebook.com facebook
