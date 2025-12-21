la festa degli auguri della ciclistica viaccia

Prato, 21 dicembre 2025 – È stata una serata di autentica condivisione, sorrisi e orgoglio sportivo quella vissuta in occasione della tradizionale festa degli auguri della Ciclistica Viaccia, appuntamento che ha saputo coniugare convivialità e identità associativa, confermandosi momento centrale della vita del sodalizio. Oltre al piacere dello stare insieme, la serata ha rappresentato l’occasione ideale per premiare i migliori classificati della stagione appena conclusa, riconoscendo l’impegno, la costanza e la passione di chi ha indossato con orgoglio i colori sociali sulle strade della Toscana e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

