La festa degli auguri della Ciclistica Viaccia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 21 dicembre 2025 – È stata una serata di autentica condivisione, sorrisi e orgoglio sportivo quella vissuta in occasione della tradizionale festa degli auguri della Ciclistica Viaccia, appuntamento che ha saputo coniugare convivialità e identità associativa, confermandosi momento centrale della vita del sodalizio. Oltre al piacere dello stare insieme, la serata ha rappresentato l’occasione ideale per premiare i migliori classificati della stagione appena conclusa, riconoscendo l’impegno, la costanza e la passione di chi ha indossato con orgoglio i colori sociali sulle strade della Toscana e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

