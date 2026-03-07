Auguri per la Festa della donna | le frasi più belle per l’8 marzo

Il 8 marzo si celebra la Festa della donna, una giornata internazionale dedicata alle donne di tutto il mondo. In questa occasione vengono condivise frasi e messaggi per augurare buon International Women’s Day. La giornata serve anche a ricordare le conquiste femminili e le sfide ancora presenti, tra discriminazioni e violenze di genere. È un momento di riflessione e celebrazione per molte persone.

È l’8 marzo, è la Giornata internazionale della donna, detta anche Festa della donna, purché non sia una giornata isolata in cui si ricordano le conquiste ottenute dalle donne e le tante lotte ancora da affrontare, soprattutto in tema di discriminazioni e violenze. Un’attenzione che dovrebbe restare alta sempre, perché ogni giorno dovrebbe celebrare le donne. Questo giorno può anche essere l’occasione per dire alle donne della nostra vita quanto siano importanti, così per la Festa della donna 2025 abbiamo raccolto 50 frasi illustri da utilizzare per una citazione o un biglietto di auguri. Per tutte le donne della nostra vita: amiche, mamme, nonne, figlie, sorelle e amori. 🔗 Leggi su Amica.it

L'8 marzo si celebrano le conquiste e i diritti delle donne.

