La sinistra specula sui bambini del bosco ma accusa Meloni di farlo Con un intollerabile benaltrismo

L’opposizione critica l’intervento di Giorgia Meloni, accusando la sinistra di sfruttare la questione dei “bambini del bosco” per fini politici. Nel dibattito, vengono sollevate accuse di benaltrismo e di strumentalizzazione, mentre entrambi i fronti si confrontano su temi di natura politica e comunicativa senza approfondimenti sui fatti specifici. La discussione si svolge in un clima di tensione e polemiche pubbliche.

Per la sinistra l'intervento con cui la premier si è chiesta dove sia l'interesse superiore dei minori nella decisione del Tribunale dell'Aquila di separare i figli dalla madre sarebbe una speculazione in chiave referendaria. Esattamente quello che stanno facendo loro. Giocandosi di nuovo anche la carta della mostrificazione L'opposizione usa la carta del benaltrismo per sbraitare contro l'intervento di Giorgia Meloni sugli ultimi risvolti del caso della "famiglia nel bosco", ovvero la decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila di separare i figli dalla madre, infliggendo un ulteriore, pesante trauma a quei bambini il cui superiore interesse dovrebbe essere al centro dell'azione di tutti i soggetti istituzionali che se ne stanno occupando. Meloni contro la decisione del Tribunale sui bambini della "famiglia nel bosco"In un lungo messaggio pubblicato su Facebook, Meloni ha espresso forte contrarietà alla decisione dei giudici. Bollette, Meloni: "Pronta ad aumentare le tasse a chi specula sui prezzi dell'energia"Il governo è pronto a intervenire contro eventuali speculazioni sui prezzi dell'energia. MELONI: RIFORMA ELETTORALE ANTI-INCIUCI, PER QUESTO LA SINISTRA LA OSTEGGIAGiorgia Meloni sostiene l'urgenza di una nuova legge elettorale. Ospite del programma radiofonico Non stop news, su Rtl 102.5, la premier Meloni: al referendum vincerà il Sì. I big della sinistra insieme in piazzaIntanto continuano gli attacchi alla riforma: « La destra vuole colpire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura », rincarano Bonelli e Fratoianni. Convinti che la vittoria del no «sarebbe una La palude Consob. Meloni, zitta è (Chiara) Mosca. Dopo la nomina saltata di Freni, ora il governo di trova con una reggente di sinistra Meloni é "senza parole" per una decisione - quella sulla madre della "famiglia nel bosco", che "infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma", figlia di una "assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico". "I figli non sono dello Stato"