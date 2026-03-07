La Russia tra le squadre presenti al torneo Gallini - Cornacchia 2026

La Russia parteciperà al torneo Gallini - Cornacchia 2026, che si svolgerà dal 3 al 6 aprile. L'annuncio è stato dato dal fondatore Tiziano Cornacchia durante la presentazione del programma, avvenuta sabato 7 marzo nella sala consiliare di Pordenone. La partecipazione della squadra straniera è stata ufficialmente comunicata durante l'evento.

Ci sarà anche la Russia al torneo Gallini e Cornacchia in programma dal 3 al 6 aprile 2026. L'annuncio è arrivato dal fondatore Tiziano Cornacchia durante la presentazione del programma giornata di sabato 7 marzo in sala consiliare a Pordenone. Un cambiamento in linea con quanto già stabilito dal Comitato Paralimpico Internazionale, che in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha scelto di riammettere le delegazioni russe e bielorusse. Sfilata senza atleti all'apertura delle Paralimpiadi. Ecco cosa sta succedendo e cosa c'entra la Russia La scelta - quella del CPI - ha generato malumori diventando in poco tempo un caso politico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

