Trionfo per le squadre giovanili della Juvecaserta al torneo ' Presepe della Marineria'

Le squadre giovanili under13 e under15 della Juvecaserta 2021, sponsorizzate Decò, hanno partecipato al torneo internazionale 'Presepe della Marineria' durante la pausa natalizia. È stata un’occasione di crescita e confronto che si inserisce nella tradizione di sviluppo delle giovani promesse del club, giunta alla sua diciottesima edizione. La partecipazione ha rappresentato un momento importante per le giovani leve della Juvecaserta, arricchendo il percorso sportivo e formativo.

Le formazioni giovanili under13 ed under15 della Juvecaserta 2021, griffate Decò, hanno profittato della tradizionale pausa natalizia dei campionati di categoria per fare un’esperienza internazionale al Torneo Presepe della Marineria, giunto alla sua diciottesima edizione e svoltosi tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Trionfo per le squadre giovanili della Juvecaserta al torneo 'Presepe della Marineria' Leggi anche: Presepe della marineria, si accendono le luci Leggi anche: Nel 1986 le statue erano sette, ora oltre cinquanta: è pronto ad accendersi il Presepe della Marineria La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trionfo per le squadre giovanili della Juvecaserta al torneo 'Presepe della Marineria' - Le formazioni giovanili under13 ed under15 della Juvecaserta 2021, griffate Decò, hanno profittato della tradizionale pausa natalizia dei campionati di categoria per fare un’esperienza internazionale ... casertanews.it

Nocera Runners Folgore: Chiudiamo il 2025 con un Trionfo a Cesinali! Che modo incredibile per chiudere la stagione agonistica 2025! Oggi la Nocera Runners Folgore ha dominato la scena a Cesinali (AV), conquistando il primo gradino del podio nel - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.