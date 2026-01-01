Trionfo per le squadre giovanili della Juvecaserta al torneo ' Presepe della Marineria'

Le squadre giovanili under13 e under15 della Juvecaserta 2021, sponsorizzate Decò, hanno partecipato al torneo internazionale 'Presepe della Marineria' durante la pausa natalizia. È stata un’occasione di crescita e confronto che si inserisce nella tradizione di sviluppo delle giovani promesse del club, giunta alla sua diciottesima edizione. La partecipazione ha rappresentato un momento importante per le giovani leve della Juvecaserta, arricchendo il percorso sportivo e formativo.

