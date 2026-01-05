Giovanili super al torneo Baby Imola Squadre Pvp in forma sotto rete

Al torneo Baby Imola, organizzato da Diffusione Sport, si sono affrontate 50 squadre suddivise in diverse categorie giovanili, dall’Under 12 all’Under 18. L’evento ha visto la partecipazione di squadre Pvp in buona forma, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per i giovani atleti. La competizione ha rappresentato un momento di incontro e sviluppo del movimento sportivo giovanile nel panorama nazionale.

PVP protagonista al 'Torneo Baby Imola'. Organizzata da Diffusione Sport, la manifestazione a carattere nazionale ha visto la partecipazione di 50 squadre, divise in sei categorie: Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 per le squadre femminili, e Under 17 maschile. La società pratese si è presentata a Imola con quattro formazioni: Under 12, Under 13 Gialla, Under 13 Verde e Under 14. Quattro selezioni che si sono fatte valere nelle rispettive categorie conquistando due podi (seconda l'Under 14 e terza l'Under 12) e due ottimi piazzamenti. Ecco il cammino delle squadre pratesi, comprese le selezioni della 29 Martiri, presente con tre squadre.

