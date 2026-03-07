La ricostruzione funzionante dell' orologio di Leonardo da Vinci a Milano

Il museo Leonardo3 di Milano ha allestito una ricostruzione funzionante dell'orologio disegnato da Leonardo da Vinci tra il 1490 e il 1493. La riproduzione, che può essere vista dal pubblico, mostra il progetto originale del genio toscano, permettendo di osservare da vicino il meccanismo ideato oltre cinque secoli fa. L'orologio è stato ricostruito seguendo fedelmente le indicazioni di Leonardo.

Il museo Leonardo3 di Milano presenta al pubblico la ricostruzione funzionante dell'orologio progettato dal genio toscano tra il 1490 e il 1493.

