milano cortina 2026 apre al pubblico il cantiere della sala delle asse di leonardo da vinci

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si potrà ammirare il cantiere del restauro della Sala delle Asse, il capolavoro progettato da Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco. I lavori di recupero, iniziati nel 2013, sono stati molto lunghi e complessi per il grado di deterioramento della pittura, è stato quindi necessario trovare la tecnica giusta d’intervento. “Oggi siamo all’ ultima fase del restauro della volta”, spiega Luca Tosi Conservatore Beni Culturali del castello Sforzesco. “Stiamo lavorando per rimuovere i sali, poi ci sarà un consolidamento e infine una ripulitura. La storia della Sala è molto complicata: Leonardo la abbandona nel 1498, poi arrivano gli spagnoli, ci sono coperture di intonaco, viene ridipinta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tour al cantiere della Sala delle AsseDal febbraio, il Castello Sforzesco apre le porte al cantiere del restauro delle decorazioni pittoriche di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse.

OLIMPIADI, PRESENTATO IN COMUNE PALINSESTO MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

