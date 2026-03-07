La relazione sulla sicurezza dell’intelligence italiana fa enormi passi in avanti sull’AI

La relazione sulla sicurezza dell’intelligence italiana ha fatto significativi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale. La documentazione, composta da 157 pagine e 18 di addendum, fornisce dettagli sui miglioramenti e le applicazioni dell’AI nelle attività di intelligence. Si tratta di un passo importante che mostra l’attenzione delle autorità italiane verso l’uso di questa tecnologia. La relazione evidenzia le novità introdotte nel settore della sicurezza nazionale.

Lo stato e il diritto positivo si sono evoluti in parallelo alle rivoluzioni tecnologiche. I diritti e i doveri cambiano radicalmente, di fronte all’AI. Prima lo capiamo, più rapidamente saremo in grado di affrontare le sfide cyber della guerra asimmetrica alle democrazie liberali Una vera rivoluzione. Non bisogna temere di usare una definizione così dirompente. Se si leggono le 157 pagine e le 18 di addendum della Relazione Annuale sulla Sicurezza Nazionale elaborata dai servizi d’intelligence italiani e depositata dal governo al parlamento lo scorso 4 marzo, il termine “rivoluzione” non è improprio. Per tanti anni, la relazione era una... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

