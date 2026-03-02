Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza presentazione con Fontana

Il 4 marzo, alle 9.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. La cerimonia vedrà la partecipazione di un rappresentante delle autorità competenti, che illustrerà i principali contenuti del rapporto. L’evento è aperto ai giornalisti e agli addetti ai lavori interessati alle questioni di sicurezza e comunicazione.

ROMA – Mercoledì 4 marzo, a partire dalle ore 9.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Si prevede nell'occasione il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra il direttore generale del Dis, Vittorio Rizzi. Interviene inoltre il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Conclusioni affidate al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.