Questa settimana due partite di Eccellenza si giocano alle 14.30 e coinvolgono squadre del nostro circondario. La Real Cerretese affronta il Prato in una sfida importante per la classifica, mentre Certaldo e Asta si sfidano in un incontro tra squadre di bassa posizione. Sono anticipi che attirano attenzione tra gli appassionati locali.

Sono due questa settimana gli anticipi odierni di Eccellenza (alle 14.30) che coinvolgono le squadre del nostro circondario. Nel girone A la Real Cerretese sarà di scena al Chiavacci di Prato contro lo Zenith, secondo in classifica ma reduce da una sola vittoria nelle ultime sei giornate che gli è costato l’aggancio in classifica da parte del Viareggio. Anche i ‘medicei’ devono riscattare il ko interno contro la Pro Livorno Sorgenti, ma in trasferta sono imbattuti da due gare senza subire reti. I tre precedenti stagionali tra coppa e campionato sorridono alla Real Cerretese con due vittorie e un pari. Nel girone B, invece, il fanalino di coda Certaldo va a far visita all’ Asta di Siena, terzultima in classifica ma con 22 punti di vantaggio sui viola valdelsani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Real Cerretese a Prato a caccia di punti. Match di bassa classifica tra Certaldo e Asta

L’Hockey Prato stasera in pista al PalaRogai a caccia di punti pesantiInversione di campo, si torna a giocare: dopo la vittoria di martedì scorso contro il Pumas Viareggio (vendicando idealmente la sconfitta subìta in...

Il Montebianco Prato Calcio a 5 a caccia di punti sul campo dello JesiLanciati dal settimo successo su altrettante partite disputate in campionato davanti al pubblico amico, i biancazzurri del Montebianco Prato Calcio a...

Altri aggiornamenti su Real Cerretese.

Temi più discussi: Eccellenza A. Successo esterno per la Real Cerretese: le immagini del 2 a 0 al Fucecchio; La Zenith Prato cerca un successo per rimettersi in marcia: ecco l'anticipo con la Real Cerretese; Massese Si percepiscono sensazioni positive: E’ la squadra più forte della gestione Gerini; Eccellenza A. Domenica da ricordare per Filippo Corsini: sono 200 presenze con il Fucecchio.

Real Cerretese, continua la maledizione. Bouhafa ci prova, ma non basta. Terzo koREAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Romiti, Volpi, Nieri, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Sogli. A disp.: Cirillo, Tramacere, Bargellini, Dal Porto ... lanazione.it

Real Cerretese, battuta d’arresto. La doppietta di Pardera chiude i giochiREAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (68’ Lamberti), Pievani, Romiti (68’ Sogli), Mordagà, Nieri, Gargiulo, Camaiani, Bouhafa, Stringara (59’ Ferrara ... lanazione.it

È il giorno! Real Cerretese - Pro Livorno 1919 Sorgenti 14:30 | 01.03 Campo Sportivo Petroio, Vinci #ForzaPLS - facebook.com facebook