Stasera il team di Hockey Prato torna in campo al PalaRogai alle 20:45, affrontando il Viareggio Hockey B nella seconda giornata del campionato di Serie B. Dopo la vittoria di martedì contro il Pumas Viareggio, i biancazzurri cercano continuità in una partita importante per la classifica. La sfida si svolge nel rinnovato impianto pratese, offrendo un’occasione per consolidare i punti conquistati e proseguire il percorso stagionale.

Inversione di campo, si torna a giocare: dopo la vittoria di martedì scorso contro il Pumas Viareggio (vendicando idealmente la sconfitta subìta in Coppa Italia poche settimane fa, ndr) l’Hockey Prato tornerà stasera in pista (alle 20:45) nel rinnovato PalaRogai per sfidare il Viareggio Hockey B nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B di hockey su pista. Un incontro che era stato inizialmente posticipato al prossimo 14 marzo, in quanto la gara d’andata era prevista in Versilia. Ma per ragioni logistiche, le due compagini hanno trovato pochi giorni fa l’accordo per anticipare i tempi e giocare subito: la partita d’andata si giocherà come detto a Maliseti e non a Viareggio, alla luce di ciò. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Hockey Prato stasera in pista al PalaRogai a caccia di punti pesanti

Leggi anche: Union Basket e Dragons, stasera di nuovo sul parquet: caccia a punti pesanti

Leggi anche: Champions League: Napoli e Juventus a caccia di punti pesanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Hockey Prato stasera in pista al PalaRogai a caccia di punti pesanti - Inversione di campo, si torna a giocare: dopo la vittoria di martedì scorso contro il Pumas Viareggio (vendicando idealmente ... lanazione.it