il montebianco prato calcio a 5 a caccia di punti sul campo dello jesi

Il Montebianco Prato Calcio a 5 cerca punti sul campo dello Jesi. I biancazzurri arrivano dal loro settimo successo consecutivo in campionato e vogliono continuare la serie positiva. La partita si gioca oggi alle 15 al Pala Triccoli, dove i ragazzi di Prato sperano di conquistare altri tre punti per restare agganciati alla capolista Russi.

Lanciati dal settimo successo su altrettante partite disputate in campionato davanti al pubblico amico, i biancazzurri del Montebianco Prato Calcio a 5 si apprestano a giocare sul campo dello Jesi (Pala Triccoli, ore 15) che tenteranno di espugnare per proseguire l’inseguimento alla capolista Russi. Sono infatti otto i punti di ritardo nei confronti della prima della classe dopo l’ultima giornata che ha visto la squadra allenata da Luca Pullerà (che oggi potrà tornare in panchina dopo la squalifica) tornare al successo contro il X Martiri e riscattarsi dopo la sconfitta subita sul campo del Modena Cavezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

