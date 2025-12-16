promozione natale sul podio per il casumaro masi in serie negativa x martiri ok

Nel weekend di promozioni, il Casumaro si distingue con una vittoria importante, mentre Masi prosegue la sua serie negativa. X Martiri e X Martiri festeggiano successi, mentre la Centese affronta una difficile trasferta contro la capolista. La pausa natalizia interrompe i campionati, ma la classifica vede tre squadre ferraresi nelle posizioni alte, con il Casumaro che risale al primo piano con un convincente 3-2 contro lo Sparta Castelbolognese.

Festeggiano Casumaro e X Martiri, mentre nulla può la Centese nella tana della capolista. Anche in Promozione ci si ferma per le festività e la classifica pone tre ferraresi nelle zone alte: il Casumaro torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi sul campo dello Sparta Castelbolognese, un 3-2 che mette in mostra tutto l’arsenale offensivo delle ‘lumache’ in questo girone di andata, chiuso con ben 33 reti all’attivo. Sotto 2-1 all’intervallo, gli uomini di mister Rambaldi hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio nella ripresa, grazie alle reti dei soliti Govoni e Chinappi, assieme a capitan Benini (anche lui in gol nel primo tempo) i migliori marcatori del Casumaro. Sport.quotidiano.net

