la primavera i neroverdi in crisi ospitano la juventus

Il Sassuolo Primavera, che non vince da due settimane in casa e dal 23 novembre in trasferta, prepara una partita importante contro la Juventus. La sfida si svolgerà oggi alle 16 al Ricci e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. I neroverdi cercano una vittoria che manca ormai da tempo e si affrontano in un momento di difficoltà.

SASSUOLO Cerca quella vittoria che gli manca dal 23 novembre quando espugnarono il campo del Genoa e, in casa, addirittura da due settimane prima, la Primavera neroverde, che oggi alle 16 (diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre) affronta la Juventus al Ricci. I neroverdi di Emiliano Bigica hanno infilato, ormai tre mesi fa, il tunnel di una crisi senza fine – 15 gare senza vincere, che hanno fruttato loro appena 9 punti – e devono assolutamente uscirne, anche per non complicare ulteriormente una classifica che va facendosi difficile, e oggi li vede in bagarre playout. L'attuale 17mo posto ex aequo con il Torino, e soprattutto il lunghissimo digiuno, impone infatti una svolta che la squadra di Bigica cerca da tempo, e proverà a cercare contro una Juventus già fermata, all'andata, sul 2-2 in casa.