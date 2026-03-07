La prima pole della Formula 1 è di Russel Verstappen fuori dalle qualifiche per un incidente

Nella prima sessione di qualifiche della stagione di Formula 1, la pole position è andata a George Russell, pilota della Mercedes. Durante le prove, Max Verstappen è stato costretto a uscire anticipatamente a causa di un incidente che lo ha escluso dalla lotta per la prima fila. La sessione si è conclusa con Russell in testa, mentre Verstappen non ha completato le qualifiche.

AGI - Nel primo appuntamento della stagione di Formula 1 la pole position è di George Russell su Mercedes. È di 1'18"518 il tempo del pilota britannico, che precede di 0"293 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Verstappen fuori dalle qualifiche per un incidente. Max Verstappen è finito fuori pista, provocando una bandiera rossa. Il pilota della Red Bull aveva segnalato via radio un problema di bloccaggio al posteriore prima dell'incidente. Dopo l'uscita nella ghiaia, l'olandese è riuscito a lasciare l'abitacolo autonomamente. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma la sessione di prove per lui si è chiusa in anticipo. L'interruzione ha fermato momentaneamente le qualifiche per consentire la rimozione della vettura e la pulizia della pista.