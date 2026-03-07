F1 LIVE Australia | incidente Verstappen! Iniziata la Q3 si decide la pole
Durante le qualifiche del Gran Premio in Australia, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota Verstappen. La sessione di Q3 è iniziata con l’obiettivo di definire la posizione in griglia di partenza, ma l’episodio ha interrotto momentaneamente le prove e influenzato la dinamica della corsa. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire l’evoluzione della situazione.
F1 LIVE Australia: incidente Verstappen! Antonelli può fare la Q1. Guida RussellSituazione: Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Hamilton, Hadjar, Norris, Bortoleto e Hulkenberg.
George Russell domina l’ultima sessione di prove libere del GP d’Australia 2026 con una Mercedes imprendibile. Ferrari all’inseguimento, mentre Kimi Antonelli finisce a muro e mette in dubbio la sua presenza in qualifica - facebook.com facebook