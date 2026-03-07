F1 LIVE Australia | incidente Verstappen! Iniziata la Q3 si decide la pole

Durante le qualifiche del Gran Premio in Australia, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota Verstappen. La sessione di Q3 è iniziata con l’obiettivo di definire la posizione in griglia di partenza, ma l’episodio ha interrotto momentaneamente le prove e influenzato la dinamica della corsa. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire l’evoluzione della situazione.