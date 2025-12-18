la polizia locale trova auto rubata forse usata per numerosi furti

La polizia locale ha scoperto un'auto rubata, probabilmente impiegata per una serie di furti nella zona. La vettura, originariamente sottratta ad Ancona, è stata rinvenuta nelle ultime ore a Osimo. L’indagine suggerisce un possibile collegamento tra il furto e le attività criminose svolte con l’auto, evidenziando l’importanza di un’attenta azione di contrasto alla criminalità locale.

Quella macchina era stata rubata da Ancona e in queste ore è stata ritrovata a Osimo. Con ogni probabilità gli ignoti che sono riusciti a sottrarla, l’hanno usata per commettere furti in zona. Era lì da giorni, semi nascosta. Una Fiat Punto scura. Durante le attività di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Osimo ha individuato il veicolo in sosta che, per posizione e condizioni, ha attirato l’attenzione degli agenti. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’auto risultava rubata, con denuncia presentata alcune settimane prima, un lungo lasso di tempo durante il quale la macchina sarebbe stata messa sotto torchio considerata le pessime condizioni in cui è stata ritrovata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

