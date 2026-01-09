Gli interventi della polizia nel 2025 | in aumento truffe ad anziani e furti in abitazione
Nel 2025, gli interventi della polizia sono stati principalmente rivolti a contrastare truffe rivolte agli anziani e furti in abitazione. Sebbene la percezione generale della sicurezza rimanga stabile, si registrano alcuni episodi isolati che richiedono attenzione. La presenza delle forze dell’ordine continua a essere un elemento importante per garantire la tranquillità dei cittadini e prevenire situazioni di rischio.
"Non abbiamo avuto particolari problematiche relative alla sicurezza pubblica, tolti pochi casi sporadici che sono fenomeni indipendenti dalla percezione di sicurezza in città. Quello appena passato è stato un anno di normale attività di prevenzione e vigilanza. Ci sono quartiere più problematici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Truffe e furti, i carabinieri incontrano gli anziani ad Azzano Decimo
Leggi anche: Truffe, raggiri e furti in abitazione: una conferenza con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato
Principali misure della legge di bilancio 2026; Legge di bilancio 2026 approvata e Ufficiale; Polizia Locale, oltre 1.300 violazioni accertate nel 2025; Boom dell’attività di Polizia.
Oltre 700 espulsioni, 46 mila agenti impegnati, 125 illeciti scoperti: i numeri degli interventi della Polizia nel 2025 nel Torinese - Sono stati emessi 95 fogli di via obbligatorio, 235 Daspo e 55 provvedimenti DACUR per la tutela del decoro e della sicurezza urbana ... torinoggi.it
Sicurezza, bilancio 2025. Polizia ferroviaria: controllate 4,8 milioni di persone. Artificieri: sequestrati 27.500 kg di esplosivi - La Polfer ha intensificato i controlli, registrando un aumento del 7% rispetto al 2024. italiaoggi.it
Roma, incidenti stradali in aumento nel 2025: 33mila scontri, 124 vittime - Come ogni anno, i vigili anche per questo 2025 tirano le somme degli interventi e gli ultimi dati raccontano un trend negativo, almeno ... msn.com
Porto Torres: sicurezza negli interventi, 15 "bodycam" per la Polizia locale x.com
POLIZIA LOCALE Interventi per la sicurezza, la viabilità e la strumentazione tecnologica Nel Documento Unico di Programmazione sono stati previsti interventi mirati al miglioramento della viabilità, della sicurezza e della strumentazione tecnologica in dota - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.